Una grande vetrina promozionale per Alghero, che si prepara a diventare protagonista di un progetto internazionale grazie alla collaborazione con Disney Italia. In occasione dell’uscita nelle sale italiane del nuovo film Marvel I Fantastici 4 - Gli Inizi, il 23 luglio 2025, la città è stata scelta insieme ad altre tre località italiane di prestigio – Napoli, Matera e Torino – per essere parte di un’iniziativa unica che, oltre a unire gli appassionati dei supereroi di tutto il mondo, valorizza il patrimonio artistico e culturale delle location ospitanti.

Il Fantastico destinato ad Alghero è la Donna Invisibile, supereroina i cui poteri evocano il dinamismo del vento: una scelta tutt’altro che casuale per la Riviera del Corallo, simbolicamente legata a questo elemento. Così come non è casuale la decisione di collocare l'installazione sui bastioni Cristoforo Colombo, la storica fortificazione che da secoli protegge la città dalle raffiche di vento e dalle mareggiate, divenendo così cornice ideale per esaltare il legame tra Alghero, la sua identità architettonica e il potere evocato dal personaggio Marvel.

Attraverso il coinvolgimento del Comune e della Fondazione Alghero, la Disney conferma ancora una volta il suo impegno a raccontare l’Italia dando vita a un racconto che unisce cinema, arte e territorio. La città avrà l’opportunità di farsi conoscere ancora di più a livello nazionale e all’estero, sotto i riflettori di un progetto creativo di grande impatto.

L'iniziativa prevede la realizzazione di un’installazione artistica temporanea, una scultura in forma di "4", reinterpretata per evocare il movimento del vento, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle caratteristiche uniche di Alghero. L’opera sarà esposta al pubblico da oggi 17 luglio, fino a sabato 19 luglio, offrendo a cittadini e visitatori l’occasione di vivere la magia dei Fantastici 4 immersi nella bellezza di Alghero.