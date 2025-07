Non ce l’ha fatta Summer, la bambina di soli quattro anni rimasta coinvolta nel terribile incidente avvenuto martedì lungo l’autostrada A1, tra Barberino del Mugello e Firenze, all’interno della galleria di Base. Dopo giorni di agonia, la piccola si è spenta all’ospedale pediatrico Meyer, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.

Nel drammatico impatto erano morti sul colpo i nonni e la zia, tutti residenti a Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, insieme a Summer e alla madre, 37 anni, che si trova ancora in terapia intensiva al trauma center di Careggi. Le sue condizioni restano critiche, la prognosi è riservata.

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio degli investigatori, ma i primi elementi raccolti parlano di una tragedia improvvisa quanto brutale. L’utilitaria con a bordo la famiglia era ferma o rallentata in galleria quando è stata centrata da un camion in arrivo nello stesso senso di marcia. Il camionista, un cittadino moldavo di 56 anni, è risultato negativo all’alcoltest ma risulta formalmente indagato per omicidio stradale.

Secondo le ricostruzioni, altre vetture che precedevano il tir sarebbero riuscite a evitare l’auto. Il camion, invece, non ha frenato in tempo. Sarà ora compito degli inquirenti stabilire se il mezzo pesante procedesse a velocità compatibile con le condizioni del traffico e della galleria, e se l’autista abbia rispettato i tempi di reazione previsti in una situazione di emergenza.