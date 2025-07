Una notte movimentata per i Carabinieri di Selargius, intervenuti intorno all’1 sulla Strada Statale 554, dove un automobilista avrebbe cercato di sottrarsi a un controllo stradale. Alla guida di una Volkswagen Maggiolino un operaio di 33 anni residente a Sinnai, risultato poi in stato di ebbrezza. Il giovane avrebbe prima tentato la fuga e poi si è schiantato contro un albero.

L’auto era stata notata da una pattuglia impegnata nei consueti servizi notturni di controllo del territorio: secondo quanto riferito procedeva con andatura incerta e manovre sospette all’altezza dell’intersezione con via Roma. Quando i militari hanno intimato l’alt, il conducente avrebbe accelerato bruscamente, dando il via a un inseguimento per le vie cittadine.

La corsa è però durata poco. In via Newton, il 33enne ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e centrando in pieno un albero. Nonostante l’impatto, è sceso dall’auto e avrebbe tentato di fuggire a piedi, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri, supportati dalla Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Durante le fasi concitate dell’arresto, uno dei militari ha riportato una lieve ferita a una mano, rendendo necessarie cure mediche. Sottoposto all’alcoltest, secondo quanto riferito il giovane è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,31 g/l, oltre il doppio del limite consentito. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno anche proceduto al ritiro immediato della patente, al sequestro del veicolo, privo di assicurazione, e al suo affidamento a una depositeria autorizzata, con vista sulla confisca.

L’episodio rientra nell’ambito dei controlli di prevenzione e contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti che l’Arma dei Carabinieri svolge quotidianamente per garantire la sicurezza stradale e la tutela dell’incolumità pubblica.