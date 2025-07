Nuovi marciapiedi drenanti, più verde, attraversamenti rialzati e un impianto di illuminazione pubblica rinnovato: sono alcuni degli interventi previsti per la riqualificazione di viale Merello a Cagliari, finanziata con 10 milioni di euro dai fondi PN Metro Plus e Città Media del Sud 2021-2027. I lavori partiranno all’inizio del 2026 e si concluderanno nel 2028.

«Continuiamo a praticare il metodo del confronto con cittadine e cittadini», ha spiegato il sindaco Massimo Zedda durante la presentazione del progetto nella facoltà di Ingegneria, davanti a circa 150 persone. «Vogliamo avere riscontro anche in merito a interventi che incidono sulla vita quotidiana. È il caso di viale Merello, considerando tutto il tratto che va da piazza d’Armi a piazza Annunziata».

I parcheggi lungo la via verranno mantenuti: «Apriremo spazi di nostra proprietà all’interno dei palazzi di via De Magistris, angolo viale Merello, per un totale di 50 stalli destinati ai residenti», ha aggiunto Zedda. «Lo stesso faremo per il parcheggio di via Cesare Battisti, dove approveremo presto tariffe agevolate per chi vive in zona. Inoltre, via Don Bosco sarà a senso unico con parcheggi a spina di pesce».

Alla presentazione erano presenti anche l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis, il dirigente del servizio Opere Strategiche Daniele Olla e i professionisti dello studio Gaias, che hanno illustrato i rendering del progetto.