Dopo l’identificazione dei quattro minorenni che hanno investito e ucciso con un'auto rubata la 71enne Cecilia De Astis a Milano, si accende lo scontro politico, innescato dal vicepremier Matteo Salvini. I quattro ragazzini sono stati rintracciati in un campo rom grazie alle magliette che indossavano.

Il leader della Lega su X chiede di "sgomberare subito, e poi radere al suolo", il campo rom. "Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un'auto pirata, rubata e guidata, come riportano le cronache, da quattro minorenni rom – si legge nel post –. Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero, sarebbe pazzesco. Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete??? Una preghiera per la povera Cecilia".

Immediata la replica del sindaco di Milano. “Sulla morte di una persona in circostanze così terribili trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo", queste le parole di Giuseppe Sala.

"Per quanto riguarda gli insediamenti rom e il loro superamento, il tavolo di coordinamento con le Forze dell'ordine è in Prefettura, organo periferico del Ministero degli Interni" ha sottolineato Sala e il Comune "da anni" persegue "una politica di superamento".

"Le giunte di centrosinistra - ha rivendicato - ne hanno chiusi 24, 4 autorizzati e 20 irregolari, in 12 anni, dal 2013 al 2024. Le giunte di centrodestra, che adesso gridano, quando sono state al governo della città solo uno. Ignorare queste informazioni in maniera strumentale per farsi pubblicità, vuol dire prendere in giro i cittadini" ha osservato.