Brutto incidente, questa mattina, a Porto Torres nei pressi della Strada vicinale Serra di Lioni.

Intorno alle 12 un’auto, per cause da accertare, percorrendo la strada è andata a sbattere contro un muro cappottandosi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha provveduto a estrarre dall’abitacolo la malcapitata con l’ausilio del gruppo da taglio per poi consegnarla all’equipe della medicalizzata del 118, che dopo le prime cure l’ha trasportata al pronto soccorso.

Concluse le operazioni di soccorso, i Vigii del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l’area circostante. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Sassari.