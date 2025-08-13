Altra giornata di spiritualità intensa all’interno del ricco calendario della Pastorale del Turismo, la manifestazione estiva ideata e realizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro.

Ritorna un appuntamento tanto atteso quanto apprezzato: "Seguendo Maria dall’alba al tramonto, il pellegrinaggio mariano" che ritempra corpo e spirito e che si fa preghiera attraversando luoghi meravigliosi dei territori diocesani, tra spiagge, pinete e sentieri. La dimensione del pellegrinaggio, inoltre, è particolarmente sentita in questo Anno Santo che vede tutti pellegrini di speranza, anche tra gli eventi della Pastorale del Turismo.

In programma. Tortolì.

Ore 5.30, partenza dall’Anfiteatro Caritas di Tortolì del pellegrinaggio a piedi lungo le pinete e le spiagge, guidato dal vescovo Antonello, con arrivo a Santa Maria Navarrese dove avrà luogo la celebrazione della Santa Messa.

In programma. La Caletta (Siniscola).

Ore 19.30, pellegrinaggio a piedi lungo la spiaggia, partendo dal Barrio del Mar con arrivo all’Area Fraterna dove avrà luogo la celebrazione della Santa Messa.