Sarà Dargen D’Amico, il suo ritmo, la sua energia travolgente, la sua esperienza di cantautorap, come lui stesso ama definirsi, a tenere la scena di domenica 4 agosto presso l’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), nel quindicesimo appuntamento di Pastorale del Turismo, in un incalzante quanto entusiasmante incontro d’autore, tra parole e musica.

Il programma

La serata si apre alle ore 21. A curare il bel momento legato all’accoglienza sarà la comunità di Orgosolo. A seguire la conversazione in musica con Dargen D’Amico. L’ingresso è, come sempre, libero. Per chi non potrà essere presente, l’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.

La rassegna

Nei 22 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 23 i protagonisti che si succederanno e, ciascuno con la propria arte, susciteranno dialoghi, ragionamenti e domande sugli argomenti trattati. In primo piano la riflessione sui temi di strettissima attualità: dalla guerra alla ricerca scientifica, la salute e la fragilità, dalla legalità e l’impegno contro la criminalità alla famiglia, passando per la cultura, i libri, la musica, le testimonianze, il lavoro.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 27 luglio al 10 settembre, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Dargen D’Amico

Milano, 1980. All’anagrafe Jacopo D’Amico. Rapper, cantautore e produttore, tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Nel suo percorso dodici album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: Musica senza musicisti (2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo il rap con la musica colta italiana. Uno stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Ha ripetutamente collaborato con Fedez, Fabri Fibra, Marracash, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua, solo per citarne alcuni. Sale sul palco del festival di Sanremo 2022 tra i Big con il suo inedito: Dove si balla. Il brano riceve due dischi di Platino con 60 milioni di stream totali tra le varie piattaforme, e resta stabile nella top 10 della classifica singoli FIMI/gfk per 12 settimane consecutive. Esce l’album Nei sogni nessuno è monogamo, Disco d’Oro, e il singolo Ubriaco di te. È stato giudice del noto format televisivo “X Factor” per due stagioni.