Pastorale del Turismo 2025. Ventidue giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), ventitré i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione e teatro, ambiente medico e scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza, per aver avviato attività imprenditoriali con passione e responsabilità. La manifestazione è ideata e organizzata dalla Diocesi di Nuoro e Lanusei. Ecco le nostre dirette:

PRIMA SERATA: ospite Javier Cercas

SECONDA SERATA: OSPITE VINICIO CAPOSSELA

TERZA SERETA: OSPITI ANTONIO MARRAS E PATRIZIA SARDO

QUARTA SERETA: OSPITE Padre Salvatore Morittu

QUINTA SERATA: OSPITE LUCA BARBAROSSA

SESTA SERATA: OSPITI Laura e Amerigo, i genitori di Sammy Basso

SETTIMA SERATA: OSPITE PIERO MARRAS