Palio di Orgosolo: appuntamento il 17 agosto presso il Galoppattoio comunale
Una sfida di tradizione e coraggio, tra colori e adrenalina
Tortolì e La Caletta
Tortolì e La Caletta. Pellegrinaggio mariano: il 14 agosto un viaggio di fede tra spiagge e pinete
Nell'ambito della Pastorale del Turismo, il pellegrinaggio mariano invita i fedeli a riscoprire la spiritualità tra le bellezze naturali di Tortolì e La Caletta
Magomadas 15, 16 e 17 agosto
Magomadas, 15-17 agosto: tre giorni di musica, preghiera e divertimento per Santa Maria del Mare
Il borgo dell'alto Oristanese rinnova la devozione con un programma ricco di eventi religiosi e civili, tra cui concerti e spettacoli pirotecnici
Villaputzu 9 e 10 agosto
A Villaputzu la 18^ edizione del Festival delle Launeddas: musica e tradizione si incontrano
Giammaria Lavena
Muravera - 8 AGOSTO
Muravera, questa sera, 8 agosto, il 20° Carnevale Tradizionale dell’Isola con Maskaras
Siniscola - La Caletta venerdì 8 agosto
Antonio Marras e Patrizia Sardo: lo stilista algherese e sua moglie si raccontano alla Pastorale del Turismo
6 e 7 agosto
Tempo di spiritualità alla Pastorale del Turismo: gli appuntamenti a La Caletta e Tortolì
OLLOLAI 9 AGOSTO
A Ollolai torna “Viseras”: maschere etniche, riti ancestrali e musica per le vie del paese
Figulinas Festival: 13 agosto
Florinas si prepara ad accogliere il Figulinas Festival: 35 anni di suoni, danze e amicizia
Palio di Fonni: domenica 3 agosto ore 17. In diretta su Sardegna Live
Palmas Arborea
Palmas Arborea celebra “Sant'Antiogheddu de Austu” dal 29 luglio al 2 agosto
Villagrande Strisaili
A Villagrande Strisaili la Sagra dei Gathulis e il Torneo Internazionale di Sa Strumpa: 8 agosto
Vi aspettiamo a Fonni 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 per Identidades: grande sfilata delle Maschere Tradizionali
Tortolì
Il 4 agosto a Tortolì arriva Vinicio Capossela: ingresso gratuito all’Anfiteatro Caritas
Jerzu
Jerzu celebra la 44ª Sagra del Vino: una settimana tra folklore, cultura e tradizione
