Dal 29 luglio al 2 agosto la comunità di Palmas Arborea è pronta a vivere momenti di fede, tradizione e divertimento in occasione dei festeggiamenti in onore di “Sant'Antiogheddu de Austu”, organizzati dal “Comitato Sant’Antioco Martire” guidato dal presidente Alessio Cadoni.

FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI. Martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31, alle ore 19, preparazione alla festa con la Messa e il Triduo in onore di Sant’Antioco Martire.

Venerdì 1° agosto, alle ore 8, Santa Messa in onore del Santo Patrono nella chiesa a lui dedicata. Alle 19, in piazza Sant’Antioco, Santa Messa e, a seguire, Solenne processione accompagnata dagli organetti di Alessandro Atzei e Simone Cadoni, e dalle launeddas di Luca Loria.

FESTEGGIAMENTI CIVILI. Il programma della festa prevede eventi dedicati a più fasce d’età e con una varietà di spettacoli pensati per soddisfare gusti differenti.

Giovedì 31 luglio, alle 17, si aprono i festeggiamenti civili con una festa dedicata a bambine e bambini che potranno divertirsi con schiuma party, musica e zucchero filato e avranno a disposizione un’area giochi creata per loro con scivoli gonfiabili e piscine. Alle 22 salgono sul palco i “Dilliriana”, gruppo etnico che dal 2013 anima le piazze di tutta la Sardegna con la musica sarda di Silvano Fadda, Giovanni Demelas, Carlo Crisponi, Roberto Tangianu e Gianluca Fadda.

Venerdì 1 agosto¸ alle 22, piazza Sant’Antioco accoglierà i “Bandaliga”, tribute band piacentina tra le più longeve d’Italia. Il gruppo, in tour per il 25° anniversario, ha calcato oltre 2mila palchi in tutta Italia con uno spettacolo che omaggia il grande Ligabue.

Sabato 2 agosto si chiudono i festeggiamenti con la sesta edizione della Sagra della pecora. A partire dalle 20 sarà possibile degustare il menù che comprende malloreddus con purpuzza, pecora bollita con patate e cipolle, formaggio, acqua o vino. In alternativa saranno disponibili anche panini e patatine. Dalle 19.30 la piazza si anima con i balli sardi di Alessandro Atzei e alle 22 spazio allo show del comico Marco Piccu.

Presidente e Comitato ringraziano "la Popolazione, il Comune di Palmas Arborea, l’Unione di Comuni dei Fenici, gli Sponsor, gli allevatori e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa".