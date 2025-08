Sabato 9 agosto 2025 Ollolai ospita Viseras, la rassegna estiva delle maschere etniche della Sardegna, evoluzione estiva del Carnevale di Barbagia. Dopo il Palio degli Asinelli, il paese torna ad accogliere visitatori e appassionati con una serata dedicata ai riti della tradizione, tra folklore, musica e gastronomia.

Il programma prenderà il via alle 19:00 in Piazza Marconi, con l’apertura degli stand gastronomici a cura de Le Botteghe di Hospitone. Alle 20:00 è previsto il raduno delle maschere presso la palestra scolastica di via Eleonora d’Arborea, da dove muoveranno i gruppi protagonisti della sfilata.

Sfileranno: i Tamburini e Trombettieri della Città di Oristano, Su Turcu di Ollolai, i Mamutzones di Samugheo, I Sonaggiaos e S’Urzu di Ortueri, Maschera a Gattu e Su Maimone di Sarule, Su Sennoreddu e Sos de S’Iscusorzu di Teti, Su Coli Coli Antigu Tianesu di Tiana e S’Attitidu Osincu di Bosa.

Alle 20:30 la sfilata attraverserà le vie San Basilio e Riu Mannu, per poi concludersi in Piazza Marconi, dove alle 21:30 è in programma l’esibizione finale dei gruppi mascherati. A seguire, Ballu Tundu con Gianuario Sannia alla fisarmonica, Bruno Maludrottu alla chitarra e Tonino Pira alla voce. Conduce la serata Lucia Cossu.

La festa continuerà fino a tarda notte con il dj set di Abbronzatissimi e lo spettacolo musicale Teenage Forever – Ti sblocco un ricordo…, a partire dalle 23:30 in Piazza Marconi.

L’evento è promosso da Le Botteghe di Hospitone, in collaborazione con la Pro Loco di Ollolai e il Comune, con il patrocinio della Regione Sardegna – Assessorato al Turismo, BIM Taloro e Sardegna Turismo.