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Chentu Istellas: sabato ...
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Eventi
Chentu Istellas: sabato 25 aprile a Ottana
Muravera 19 aprile
Sagra degli Agrumi di Muravera: domenica 19 la grande sfilata. Ecco l’ordine completo
La 52ª edizione della Sagra degli Agrumi vedrà un lungo corteo attraversare il centro di Muravera, portando in scena tradizioni e l'identità
ozieri 18 e 19 aprile
Musica, street food e identità: Ozieri protagonista nel weekend con il debutto di "Becape"
Decine di artisti sul palco, carne, pesce e selezione di birre: sabato 18 e domenica 19 la cittadina logudorese ospiterà due intere giornate di intrattenimento e convivialità
MURAVERA
Sagra degli Agrumi, donne, terra e coraggio: a Muravera le storie di dieci imprenditrici
Alessandra Leo
Ghilarza 19 aprile
Ghilarza, torna Muristenes in Beranu: il 19 aprile una giornata tra gusto, cultura e tradizione
Uri
“Sa die de su Inu”: Uri celebra la sua tradizione vitivinicola nel cuore del centro storico
Muravera 19 aprile
Muravera. Il 19 aprile il cuore della Sagra degli Agrumi: folk, tradizione e concerti per la 52ª edizione
Nuoro 8 maggio 2026
"Nuoro e il suo Nobel": I Cantori di via Majore celebrano Grazia Deledda. In scena l'8 maggio
Tonara 6 aprile
Pasquetta a Tonara, il profumo del torrone apre la primavera: 45ª Sagra tra tradizione, musica e ospitalità
Foresta Burgos 6 aprile
La Pasquetta si vive a Foresta Burgos, tra tradizione, natura e laboratori | Il programma
Nuoro
Nuoro e Lanusei: la Pastorale del Turismo 2026 sarà nel segno dei sognatori
Arzachena
Pasquetta ad Arzachena con Fedez, Francesca Michielin e Manuelito
Orani 28 febbraio
Dopo il rinvio, Orani ritrova il suo Carnevale: si terrà sabato 28 marzo | Il programma
Benetutti
Benetutti. Guarda la diretta della XV Pentolaccia a Cavallo
Benetutti 6 e 7 Marzo
Benetutti pronta per la XV Pentolaccia a Cavallo: il 6 e 7 marzo il grande weekend del Carnevale
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