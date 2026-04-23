Ottana si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande palcoscenico della tradizione sarda. Sabato 25 aprile torna “Chentu Istellas”, la manifestazione dedicata all’universo femminile dell’identità isolana, tra abiti tradizionali, musica popolare e momenti di condivisione che richiameranno nel centro barbaricino centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Sardegna.

L’evento, organizzato dalla Pro loco con il patrocinio del Comune, si conferma uno degli appuntamenti più attesi della primavera nel cuore dell’Isola. Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno le vie di Ottana saranno attraversate da una lunga sfilata di donne in costume tradizionale, simbolo di una memoria collettiva che continua a tramandarsi di generazione in generazione.

Il programma

La manifestazione prenderà il via alle 10:30 con il raduno “Autostorica Ottana 2026”, mentre il momento centrale della giornata inizierà alle 16 con la sfilata accompagnata dalle note degli organetti e delle launeddas. Ad animare il corteo saranno Mariantonietta Bosu, Federica Lecca, Valentina Chirra, Fabiana Contini, Dalila Deiana, Alessia Moro ed Eleonora Sanna.

A seguire spazio allo spettacolo musicale con La Violinista Linda, Carla Denule, Manuela Bande e Alice Berria, prima della chiusura affidata ai tradizionali balli sardi in piazza. A presentare l’evento sarà Giuliano Marongiu, volto storico della cultura e dello spettacolo isolano.

Un evento consolidato

“Chentu Istellas” negli anni è diventato molto più di una semplice sfilata folkloristica: è un racconto identitario che mette al centro il ruolo delle donne nella custodia delle tradizioni, valorizzando la ricchezza dei costumi, dei ricami e delle espressioni culturali della Sardegna. Un patrimonio che continua a vivere grazie alla partecipazione delle comunità e alla volontà di mantenerne viva la memoria.