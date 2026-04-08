Muravera si prepara ad accogliere la 52ª edizione della Sagra degli Agrumi, in programma dal 16 al 19 aprile e il 24 e 25 aprile 2026. Un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più attesi della primavera del Sarrabus e che, come ogni anno, unisce tradizione, cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio.

Il momento centrale della manifestazione sarà domenica 19 aprile, giornata dedicata alle sfilate e alle esibizioni dei gruppi folk, con il coinvolgimento di maschere tradizionali, traccas, suonatori e cavalieri.

IL PROGRAMMA

Giovedì 16 aprile in piazza Europa

Mattina - Laboratori con la Scuola Infanzia Paritaria

Ore 16:00 - Stand CitruSnack 3D a cura dell'IlsS "Einaudi-Bruno" di Muravera

16:30 - Aprirà gli eventi il concerto dei ragazzi della scuola Secondaria di Primo grado dell'IC Villaputzu, Muravera, San Vito, durante il quale verranno esposte le Launeddas realizzate dagli studenti dell'istituto con il progetto Labneddas. A seguire i Gravity the band in concerto

16:30 - Showcooking e rinfresco con finger food a cura dall'Ils "G. Dessi" di Villaputzu e Muravera

16:30 - Volley Orange Games, a cura della Volley Sarrabus Academy

21:30 - RadioFonica in concerto

Dal 16 aprile

Apertura del MIF - Museo dell'Imprenditorialità Femminile "Donna Francesca Sanna Sulis"

16:30 • MIF - Inaugurazione della mostra "Le occasioni felici" - Dieci racconti fotografici di Anna Piroddi. Uno spaccato sull'imprenditoria femminile dei nostri giorni. Durante la presentazione l'autrice dialogherà con alcune delle protagoniste

Venerdì 17 aprile

10:00 • 13:00 - Laboratorio per ragazzi a cura della Biblioteca Comunale presso Domu Elvira

11:00 • Pineta Campo Sportivo Comunale - "GIORNATA DELL'ALBERO" con la Scuola Primaria, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Forestas, il Comune di Muravera, l'Istituto Comprensivo e la Proloco Muravera APS

14:30 • 17:30 - Muravera Citrus Stories, proiezioni di una docu-intervista sulle origini della Sagra degli Agrumi (ITA/EN) a cura degli studenti dell'lISS "Einaudi-Bruno" di Muravera

16:00 - Caccia fotografica naturalistica per bambini - Alla scoperta dello stagno e delle dune di Costa Rei - raduno Camping Capo Ferrato a cura delle guide AIGAE Patrizia Fanni e Marta Sollai

18:00 - Oratorio "Madre Teresa di Calcutta" • Presentazione del libro "Priama Agus - Una donna di miniera" di Francesca Falciani Casa dei Candelai

19:30 - Inaugurazione • Racconti scenici in sardo e in italiano "Sa Gruxi a Su Pani", "Arrosa", "Il Miracolo", "l'Oro Nero" a cura della C. Teatr. "La Forgia" Museo dell'Imprenditorialitá Femminile -MIF

16:30 - Inaugurazione mostra "Bistimentas Sarrabesas: i dettagli nascosti dell'abito tradizionale sarrabese" a cura Noémie e Matteo Podda Piazza Europa

21:30 - I Dilliriana in concerto

Sabato 18 aprile

10:00 - Visita alla Peschiera San Giovanni a cura delle guide AlGAE Patrizia Fanni e Marta Sollai, ritrovo ingresso Peschiera. Quota partecipazione 30 € adulti; 10 € fino a 12 anni compresi aperitivo, snack e assicurazione

10:30 • ISS "EINAUDI-BRUNO" di Viale Rinascita - Convegno sull'Agrimucultura, seguirà un brunch a cura dell'IlS "G. DESSI"

10:00 • 13:00 - Accoglienza e attività didattiche per i ragazzi delle scuole e offerta di dolci presso Domu Deiana e Casa Vargiolu

10:30 - Istituto Comprensivo Villaputzu, Muravera, San Vito propone: "Piccole guide, grandi storie: esplorare la Muravera storica e culturale" con inizio tour in Piazza Europa Casa dei Candelai

10:30 - Workshop per le scuole "Cera e Miele", Monologo "Sa Gruxi a Su Pani", omaggio bimbi: arancia, bresca, pistoccu; a cura della Compagnia Teatrale "La Forgia" Piazza Europa

21:30 - Operetta "SAID" in lingua sarda, a cura della Compagnia Teatrale "La Forgia" e del coro "Le Voci del Mare", in collaborazione con ASD "Sugar Foot". Testo di Maria Assunta Aresu, musiche del maestro Felice Cassinelli, regia di Serena Guidoni

Domenica 19 aprile

Giornata centrale della manifestazione, alle 10:30 da via Roma partirà la sfilata dei gruppi folk, maschere tradizionali, traccas, suonatori e cavalieri con partenza dalla zona cimitero e arrivo all’incrocio con via San Leonardo.

Nel pomeriggio, dalle 16:00 in piazza Europa, è prevista l’esibizione dei gruppi folk, delle maschere e dei suonatori.

Dalle 15:00 saranno aperti i musei cittadini.

Casa dei Candelai – WHORKSHOP CERA-MIELE-TORRONE. Dialogo e monologhi a cura della Comp. Teatrale "La Forgia" MIF (Sanna Sulis) - Mostra fotografica "Storie di donne al lavoro" a cura di Anna Piroddi e mostra "Bistimentas Sarrabesas: i dettagli nascosti dell'abito tradizionale sarrabese" a cura Noémie e Matteo Podda.

PRATZAS & PUNTI RISTORO

Casa Vargiolu, Casa Shardana, Casa Serpau, Domu Elvira, Sa Coxina de tzia Italina, Domu Deiana, Camper Park, Casa Mascia, Domu Nina, Calvary Sardegna, Domu Anna, Cantina del Sarrabus, Casa Daniela, Orange Corner, Comitato S.Vittoria & S. Narciso, Punto Boi, Punto Gioele.

La manifestazione proseguirà venerdì 24 aprile, alle 21:30 in piazza Europa, con il concerto di Francesco Baccini.

Sabato 25 aprile