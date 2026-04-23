Sabato 25 aprile, dalle ore 12, nel piazzale Ampurias di Lu Bagnu (Castelsardo) prende il via la prima edizione di “Lu Bagnu-Sprig Fest”, la manifestazione che per l’intera giornata animerà il borgo marino con musica e enogastronomia.

Sul palco allestito nella piazzetta antistante il mare si esibiranno il gruppo musicale folk sassarese Zeppara, specializzato nella rielaborazione originale della musica tradizionale sarda e sassarese, il cantautore in lingua sarda Soleandro e il gruppo musicale etno-pop agropastorale sardo Istentales. A rendere l'evento un appuntamento ideale anche per le famiglie i numerosi giochi e gonfiabili per bambini allestiti per l'occasione.

Al tramonto, la musica dal vivo lascerà spazio alla sessione dedicata alla dance, con un dj set che vedrà la partecipazione dei più conosciuti dj della Sardegna. Tra gli stand dedicati al cibo e al beverage ci sarà anche Gianfranco Flore, l’arrostitore di Irgoli diventato un fenomeno social con il seguitissimo canale dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Sardegna. L’ingresso è gratuito.