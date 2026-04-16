PHOTO
Domenica 19 aprile Muravera si prepara a vivere il momento più atteso della 52ª Sagra degli Agrumi. Le strade del paese diventeranno il palcoscenico della grande sfilata, tra gruppi folk, maschere tradizionali, etnotraccas, suonatori e cavalieri. Un lungo corteo che attraverserà il centro portando in scena tradizioni, colori e identità, in una giornata che rappresenta il cuore della manifestazione.
52^ EDIZIONE SAGRA DEGLI AGRUMI - LA SFILATA
DOMENICA 19 APRILE 2026 – ORE 10.30
ORDINE DI SFILATA - Presenta: GIULIANO MARONGIU
Diretta su Sardegna Live dalle ore 11:00
ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” MURAVERA diretta da Roberto Orrù
GONFALONE della CITTA’ DI MURAVERA
MURAVERA - Gruppo Folk Muraverese (Sarrabus) Organetto: Luca Secci
TRACCAS – SETTIMO SAN PIETRO
Associazione Parcu Culturali Cantadoris
MURAVERA - Mureresusu de oriseru e de oi (Sarrabus)
Launeddas: Roberto Anedda Fisarmonica:Maurizio Deidda
BALLAO - Gruppo Folk “Santa Vitalia” (Gerrei) - Organetto: Igino Lobina e Tito Podda
BARI SARDO - Gruppo Folk “San Giovanni Battista” (Ogliastra) - Organetto: Gabriele Ligas
BONO - Gruppo Folk “San Michele Arcangelo” (Goceano) - Organetto: Mattia Cossu
VILLAPUTZU – Launeddas e carro a buoi - Associazione Culturale Sonus Insulae (Tema: “Su potamentu de sa doda de sa sposa”)
BURCEI - Gruppo Folk “A passu antigu” (Sarrabus) - Musicisti: Luca Schirru & Matteo Muscas
CABRAS - Gruppo Folk Gli Scalzi (Sinis) - Organetto: Lorenzo Castangia
BOES E MERDULES di OTTANA
CAGLIARI - Gruppo Folk “Città di Cagliari” Quartiere Villanova - Organetto: Samuele Meloni
CASTIADAS - Gruppo Folk San Giovanni Battista - (Sarrabus) - Organetto: Alfio Incollu
ETNOTRACCAS – MURAVERA - Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Sa pasta frisca”)
ESCALAPLANO - Gruppo Folk Merisi e Massaiussu San Sebastiano (Gerrei) - Launeddas: Stefano Tatti e Leonardo Marras
GAIRO - Gruppo Folk Sant’Elena (Ogliastra) - Fisarmonica: Simone Sirigu
TAMBURINI E TROMBETTIERI “CITTA’ DI ORISTANO”
ORISTANO - Gruppo Folk Città di Oristano (Capoluogo di Provincia) Tamburini e Trombettieri di Oristano
IGLESIAS - Gruppo Folk Is Meurreddus Iglesias (Sulcis Iglesiente)
Organetto: Stefano Caredda
LACONI - Gruppo Folk Franciscu Lai (Sarcidano) - Fisarmonica: Ignazio Mura
LOTZORAI - Gruppo Folk Tradizioni Popolari (Ogliastra) Organetto: Carlo Tuligi
ETNOTRACCAS – VILLAPUTZU Ass. Culturale S. Giorgio Martire (Tema: “La vita del minatore”)
MACOMER - Gruppo Folk “Santa Barbara” (Marghine) - Organetto: Paolo Unali
MARACALAGONIS - Gruppo Folk “Sant’Antonio” (Campidano) - Launeddas: Stefano Castello
ASSOCIAZIONE CULTURALE CUNCORDIA A LAUNEDDAS
NUORO - Gruppo Folk “Saludos” – Pro loco (Capoluogo Provincia) - Organetto: Giampaolo Piredda
OLIENA - Gruppo Folk Battor Moros (Barbagia di Nuoro) - Organetto: Cristian Calaresu
PATTADA - Gruppo Folk Santa Sabina (Monteacuto) - Organetto: Gianmario Ambrioni
MAMUTHONES E ISOHADORES MAMOIADA
QUARTUCCIU - Gruppo Folk Su Beranu (Campidano di Cagliari) - Organetto: Francesco Masala
SAMASSI - Gruppo Folk Su Pottabi (Medio Campidano) - Fisarmonica: Gianfranco Carboni
SAN VITO - Gruppo Folk Tradizioni Popolari (Sarrabus) - Sandro Frau con altri interpreti musica tradizionale
ETNOTRACCAS – SAN VITO A.S.D.Cavalieri San Vito Martire (Tema: “Sa Pratzira de Santu Idu”)
SAN VITO - Gruppo Folk Santa Barbara (Sarrabus)
SARULE - Gruppo Folk Monte Gonare (Barbagia di Ollolai) - Organetto: Peppino Bande
SASSARI - Gruppo Folk San Nicola (Capoluogo di Provincia) - Organetti: Andrea Russu & Mauro Fresi (Tamburino dei Candelieri)
MAMUTZONES DE SAMUGHEO
SERRENTI - Gruppo Folk Santa Vitalia (Medio Campidano) - Organetto: Walter Atzori
SINISCOLA - Gruppo Folk Cuccuru e Janas (Baronia) - Organetto: Antonio Fenu
SIURGUS DONIGALA - Gruppo Folk Siurgus Donigala (Trexenta) - Organetto: Luca Schirru
ETNOTRACCAS – MURAVERA Is Piccioccus de Murera - (Tema: “Piccoli lavori al fiume – Manixendi in S’arriu”)
TORTOLÌ - Gruppo Folk Sant’Anna (Ogliastra) - Organetto: Francesco Orrù Trunfa: Vittorio Doneddu
TERTENIA - Gruppo Folk Santa Sofia (Ogliastra) - Organetto: Luca Secci
URZULEI - Gruppo Folk Pro loco - Organetto: Eugenio Cabras
MONSERRATO - LE FRUSTE DEL CAMPIDANO
UTA - Gruppo Folk Pro loco (Campidano di Cagliari) - Organetto: Marco Bande Canna isperrada: Massimo Carnevale
VILLAPUTZU - Gruppo Folk Pro loco - Organetto: Emanuele Carta
ETNOTRACCAS – MURAVERA Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Su maistu de linna”)
URI - Gruppo Folk Santa Rughe (Coros Logudoro) - Organetto: Giuseppe Cubeddu
VILLAGRANDE STRISAILI Gruppo Folk San Gabriele Villagrande - Organetto: Andrea Corrias
VILLAURBANA - Gruppo Folk Biddobrana (Campidano di Oristano) - Musicisti: Gianni Ore Leonardo Ore Marco Atzeni Lorenzo Atzeni
VILLAPUTZU - Gruppo Folk San Giorgio Martire - Launeddas: Gianfranco Mascia
ETNOTRACCAS – VILLAPUTZU Gruppo Folk San Giorgio Martire (Tema: “Lavorando gli impasti e infornando”)
VILLASALTO - Gruppo Folk San Cristoforo (Gerrei) - Organetto: Antonio Lusso e Giuseppe Usala
VILLASIMIUS - Gruppo Folk Crabonaxa (Sarrabus) - Organetto: Valerio Serra
SA CUMPANGIA DE IS MOLENTIS (17 asinelli, 29 figuranti) - Organetto: Luca Falqui - Launeddas: Rossano Mullano e Fabio Vargiolu
ETNOTRACCAS – MURAVERA Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Sa festa de s’arangiu” – La distribuzione degli agrumi)
GRUPPI DI CAVALIERI E AMAZZONI A CAVALLO (ordine alfabetico)
CASTIADAS - Centro Equestre il Falco
DOLIANOVA – A.S.D. Pony Club
ESCALAPLANO – Associazione Ippica Scal’e Oru
MURAVERA - Associazione Centro Equestre i Carrubi
MURAVERA – Centro Ippico Iba Sa Cresia ASD
MURAVERA – Gruppo Spontaneo con Gianfranco Sestu
MURAVERA – Gruppo Spontaneo con Mauro Mocco
ORROLI – Associazione Cavalleria Arrollesa
SAN VITO – A.S.D. Cavalieri San Vito Martire
SELARGIUS – Associazione Cavalieri Su Pezzu Mannu
SETTIMO SAN PIETRO – Associazione Parcu Culturali Cantadoris
VILLAPUTZU – Circolo Ippico del Sarrabus ASD
VILLASALTO – Cavalieri Amatoriali Villasalto
Organizzazione generale: SARDEGNA LIVE
Direzione artistica: GIULIANO MARONGIU