Domenica 19 aprile Muravera si prepara a vivere il momento più atteso della 52ª Sagra degli Agrumi. Le strade del paese diventeranno il palcoscenico della grande sfilata, tra gruppi folk, maschere tradizionali, etnotraccas, suonatori e cavalieri. Un lungo corteo che attraverserà il centro portando in scena tradizioni, colori e identità, in una giornata che rappresenta il cuore della manifestazione.

52^ EDIZIONE SAGRA DEGLI AGRUMI - LA SFILATA

DOMENICA 19 APRILE 2026 – ORE 10.30

ORDINE DI SFILATA - Presenta: GIULIANO MARONGIU

Diretta su Sardegna Live dalle ore 11:00

  • ASSOCIAZIONE MUSICALE “GIUSEPPE VERDI” MURAVERA diretta da Roberto Orrù

  • GONFALONE della CITTA’ DI MURAVERA

  • MURAVERA - Gruppo Folk Muraverese (Sarrabus) Organetto: Luca Secci

  • TRACCAS – SETTIMO SAN PIETRO

  • Associazione Parcu Culturali Cantadoris

  • MURAVERA - Mureresusu de oriseru e de oi (Sarrabus)

  • Launeddas: Roberto Anedda Fisarmonica:Maurizio Deidda

  • BALLAO - Gruppo Folk “Santa Vitalia” (Gerrei) - Organetto: Igino Lobina e Tito Podda

  • BARI SARDO - Gruppo Folk “San Giovanni Battista” (Ogliastra) - Organetto: Gabriele Ligas

  • BONO - Gruppo Folk “San Michele Arcangelo” (Goceano) - Organetto: Mattia Cossu

  • VILLAPUTZU – Launeddas e carro a buoi - Associazione Culturale Sonus Insulae (Tema: “Su potamentu de sa doda de sa sposa”)

  • BURCEI - Gruppo Folk “A passu antigu” (Sarrabus) - Musicisti: Luca Schirru & Matteo Muscas

  • CABRAS - Gruppo Folk Gli Scalzi (Sinis) - Organetto: Lorenzo Castangia

  • BOES E MERDULES di OTTANA

  • CAGLIARI - Gruppo Folk “Città di Cagliari” Quartiere Villanova - Organetto: Samuele Meloni

  • CASTIADAS - Gruppo Folk San Giovanni Battista - (Sarrabus) - Organetto: Alfio Incollu

  • ETNOTRACCAS – MURAVERA - Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Sa pasta frisca”)

  • ESCALAPLANO - Gruppo Folk Merisi e Massaiussu San Sebastiano (Gerrei) - Launeddas: Stefano Tatti e Leonardo Marras

  • GAIRO - Gruppo Folk Sant’Elena (Ogliastra) - Fisarmonica: Simone Sirigu

  • TAMBURINI E TROMBETTIERI “CITTA’ DI ORISTANO”

  • ORISTANO - Gruppo Folk Città di Oristano (Capoluogo di Provincia) Tamburini e Trombettieri di Oristano

  • IGLESIAS - Gruppo Folk Is Meurreddus Iglesias (Sulcis Iglesiente)

  • Organetto: Stefano Caredda

  • LACONI - Gruppo Folk Franciscu Lai (Sarcidano) - Fisarmonica: Ignazio Mura

  • LOTZORAI - Gruppo Folk Tradizioni Popolari (Ogliastra) Organetto: Carlo Tuligi

  • ETNOTRACCAS – VILLAPUTZU Ass. Culturale S. Giorgio Martire (Tema: “La vita del minatore”)

  • MACOMER - Gruppo Folk “Santa Barbara” (Marghine) - Organetto: Paolo Unali

  • MARACALAGONIS - Gruppo Folk “Sant’Antonio” (Campidano) - Launeddas: Stefano Castello

  • ASSOCIAZIONE CULTURALE CUNCORDIA A LAUNEDDAS

  • NUORO - Gruppo Folk “Saludos” – Pro loco (Capoluogo Provincia) - Organetto: Giampaolo Piredda

  • OLIENA - Gruppo Folk Battor Moros (Barbagia di Nuoro) - Organetto: Cristian Calaresu

  • PATTADA - Gruppo Folk Santa Sabina (Monteacuto) - Organetto: Gianmario Ambrioni

  • MAMUTHONES E ISOHADORES MAMOIADA

  • QUARTUCCIU - Gruppo Folk Su Beranu (Campidano di Cagliari) - Organetto: Francesco Masala

  • SAMASSI - Gruppo Folk Su Pottabi (Medio Campidano) - Fisarmonica: Gianfranco Carboni

  • SAN VITO - Gruppo Folk Tradizioni Popolari (Sarrabus) - Sandro Frau con altri interpreti musica tradizionale

  • ETNOTRACCAS – SAN VITO A.S.D.Cavalieri San Vito Martire (Tema: “Sa Pratzira de Santu Idu”)

  • SAN VITO - Gruppo Folk Santa Barbara (Sarrabus)

  • SARULE - Gruppo Folk Monte Gonare (Barbagia di Ollolai) - Organetto: Peppino Bande

  • SASSARI - Gruppo Folk San Nicola (Capoluogo di Provincia) - Organetti: Andrea Russu & Mauro Fresi (Tamburino dei Candelieri)

  • MAMUTZONES DE SAMUGHEO

  • SERRENTI - Gruppo Folk Santa Vitalia (Medio Campidano) - Organetto: Walter Atzori

  • SINISCOLA - Gruppo Folk Cuccuru e Janas (Baronia) - Organetto: Antonio Fenu

  • SIURGUS DONIGALA - Gruppo Folk Siurgus Donigala (Trexenta) - Organetto: Luca Schirru

  • ETNOTRACCAS – MURAVERA Is Piccioccus de Murera - (Tema: “Piccoli lavori al fiume – Manixendi in S’arriu”)

  • TORTOLÌ - Gruppo Folk Sant’Anna (Ogliastra) - Organetto: Francesco Orrù Trunfa: Vittorio Doneddu

  • TERTENIA - Gruppo Folk Santa Sofia (Ogliastra) - Organetto: Luca Secci

  • URZULEI - Gruppo Folk Pro loco - Organetto: Eugenio Cabras

  • MONSERRATO - LE FRUSTE DEL CAMPIDANO

  • UTA - Gruppo Folk Pro loco (Campidano di Cagliari) - Organetto: Marco Bande Canna isperrada: Massimo Carnevale

  • VILLAPUTZU - Gruppo Folk Pro loco - Organetto: Emanuele Carta

  • ETNOTRACCAS – MURAVERA Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Su maistu de linna”)

  • URI - Gruppo Folk Santa Rughe (Coros Logudoro) - Organetto: Giuseppe Cubeddu

  • VILLAGRANDE STRISAILI Gruppo Folk San Gabriele Villagrande - Organetto: Andrea Corrias

  • VILLAURBANA - Gruppo Folk Biddobrana (Campidano di Oristano) - Musicisti: Gianni Ore Leonardo Ore Marco Atzeni Lorenzo Atzeni

  • VILLAPUTZU - Gruppo Folk San Giorgio Martire - Launeddas: Gianfranco Mascia

  • ETNOTRACCAS – VILLAPUTZU Gruppo Folk San Giorgio Martire (Tema: “Lavorando gli impasti e infornando”)

  • VILLASALTO - Gruppo Folk San Cristoforo (Gerrei) - Organetto: Antonio Lusso e Giuseppe Usala

  • VILLASIMIUS - Gruppo Folk Crabonaxa (Sarrabus) - Organetto: Valerio Serra

  • SA CUMPANGIA DE IS MOLENTIS (17 asinelli, 29 figuranti) - Organetto: Luca Falqui - Launeddas: Rossano Mullano e Fabio Vargiolu

  • ETNOTRACCAS – MURAVERA Associazione Culturale Sa Bertula (Tema: “Sa festa de s’arangiu” – La distribuzione degli agrumi)

  • GRUPPI DI CAVALIERI E AMAZZONI A CAVALLO (ordine alfabetico)

CASTIADAS - Centro Equestre il Falco

DOLIANOVA – A.S.D. Pony Club

ESCALAPLANO – Associazione Ippica Scal’e Oru

MURAVERA - Associazione Centro Equestre i Carrubi

MURAVERA – Centro Ippico Iba Sa Cresia ASD

MURAVERA – Gruppo Spontaneo con Gianfranco Sestu

MURAVERA – Gruppo Spontaneo con Mauro Mocco

ORROLI – Associazione Cavalleria Arrollesa

SAN VITO – A.S.D. Cavalieri San Vito Martire

SELARGIUS – Associazione Cavalieri Su Pezzu Mannu

SETTIMO SAN PIETRO – Associazione Parcu Culturali Cantadoris

VILLAPUTZU – Circolo Ippico del Sarrabus ASD

VILLASALTO – Cavalieri Amatoriali Villasalto

Organizzazione generale: SARDEGNA LIVE

Direzione artistica: GIULIANO MARONGIU

Eventi

Muravera. Il 19 aprile il cuore della Sagra degli Agrumi: folk, tradizione e concerti per la 52ª edizione

Redazione Sardegna Live
Muravera. Il 19 aprile il cuore della Sagra degli Agrumi: folk, tradizione e concerti per la 52ª edizione
Muravera. Il 19 aprile il cuore della Sagra degli Agrumi: folk, tradizione e concerti per la 52ª edizione
Cagliari

Sagra degli Agrumi, donne, terra e coraggio: a Muravera le storie di dieci imprenditrici

Alessandra Leo
Sagra degli Agrumi, donne, terra e coraggio: a Muravera le storie di dieci imprenditrici
Sagra degli Agrumi, donne, terra e coraggio: a Muravera le storie di dieci imprenditrici