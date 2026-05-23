Una bellissima giornata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni locali, con la presentazione ufficiale del costume tradizionale del paese, “Su Estire Antigu de Soddie”, si svolgerà a Soddì domani, domenica 24 maggio, in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono dello Spirito Santo.

L'evento, che si terrà tra le colline verdi e i pascoli di un territorio in cui la natura ammalia con la sua bellezza, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Soddì con l’obiettivo di riscoprire e promuovere l’identità storica e culturale della comunità, e valorizzare le tradizioni locali tra momenti religiosi, culturali e di intrattenimento.

IL PROGRAMMA

La giornata comincerà alle ore 11:00 con la Santa Messa solenne, accompagnata dal Coro “Armonias” di Abbasanta, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva la celebrazione.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16:00, il Piazzale della Chiesa Parrocchiale e l’Archivio Comunale ospiteranno una mostra fotografica dedicata alla memoria storica del territorio. Nello stesso contesto sarà allestita una mostra estemporanea con la riproduzione degli ambienti tipici della “Antica Casa Sarda”, presso la Casa della Musica, a cura di Sandro Falchi.

Alle ore 18:30 si terrà il momento più atteso della giornata con la presentazione ufficiale del costume tradizionale di Soddì e un convegno che prevede i saluti delle autorità e gli interventi dei relatori Marcello Ferreli e Giuseppe Mereu. Seguiranno un dibattito e una discussione conclusiva dedicati all’approfondimento del patrimonio identitario locale.

A rendere ancora più ricca l’iniziativa anche le coppie in costume tradizionale provenienti da numerosi centri della Sardegna, tra cui Abbasanta, Aidomaggiore, Busachi, Dorgali, Ghilarza, Irgoli, Lodine, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Neoneli, Nuoro, Oliena, Oristano, Osilo, Paulilatino, Sedilo, Sorradile, Ulà Tirso e Zuri.

La presentazione della serata sarà affidata all'eleganza e professionalità di Roberto Tangianu.

La giornata si concluderà alle ore 20:00 con un rinfresco e, a seguire, con balli in piazza animati dalla musica e dalle danze del gruppo folk “Dilliriana”, per un finale all’insegna della convivialità e della tradizione.

Un evento molto interessante a cui dovrebbero partecipare persone di tutte le fasce d'età per unire memoria, mantenimento delle tradizioni, scoperta di usanze locali, e voglia di mantenerle vive e tramandarle alle nuove generazioni.