A Vallermosa, da oggi, mercoledì 29 aprile, e fino al 3 maggio 2026, la comunità parrocchiale di San Lucifero Vescovo accoglierà la reliquia di Santa Caterina da Siena, Dottore della Chiesa e compatrona d’Italia e d’Europa, nell'ambito di un evento di grande rilievo spirituale e comunitario.

Non mancheranno i momenti di preghiera, le celebrazioni solenni e le iniziative aperte a fedeli e pellegrini, nel segno delle parole della Santa: "Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete ciò che dovete essere metterete fuoco in tutta Italia".

L'evento verrà trasmesso oggi in diretta su Sardegna Live.

"È un momento di trepidante attesa: da Vallermosa e da Siliqua si leva un messaggio di pace, guardando a Santa Caterina da Siena come premurosa compagna di viaggio, maestra di fede, riconciliazione e perdono", le parole di don Enrico.

Il programma

La cerimonia di apertura è prevista per le ore 19:00 di oggi, con una messa officiata dal vescovo di Iglesias, Mario Farci, seguita da una suggestiva fiaccolata per le strade della città, che coinvolgerà varie associazioni e istituzioni locali.

Previsti poi il Rosario quotidiano, messe celebrate da sacerdoti e vescovi provenienti da diverse diocesi e momenti di contemplazione, come l'incontro dedicato a Santa Caterina, definita "donna che parlò ai potenti".

Tra gli eventi più rilevanti, giovedì 30 aprile, la celebrazione presieduta da Mons. Benedetto Rossi, rettore del Santuario - Casa di Santa Caterina da Siena; venerdì 1° maggio, l'adorazione eucaristica comunitaria con il Movimento Alleanza di Misericordia e la messa con Mons. Mosè Marcia; sabato 2 maggio, la visita del reliquiario presso la RSA "Fondazione Stefania Randazzo"; domenica 3 maggio, il concerto del Coro Su Beranu di Siliqua e la messa conclusiva presieduta dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi.

Per anticipare i principali eventi, martedì 28 aprile si è tenuta la "Festa del Grazie" presso la Casa delle Suore Ancelle della Sacra Famiglia, presieduta dal cardinale Arrigo Miglio.

Per tutta la durata dell’evento, la chiesa parrocchiale resterà aperta dalle ore 7:00 alle 21:00, con possibilità di confessioni ogni giorno e venerazione libera del reliquiario al di fuori delle celebrazioni. Sarà inoltre attivo un centro di accoglienza per gruppi e pellegrini, con informazioni disponibili anche online attraverso i canali social delle parrocchie locali.

L’invito rivolto alla comunità è quello di rendere accoglienti le vie interessate dalla fiaccolata e dalla processione, offrendo ai visitatori il volto più autentico di Vallermosa.

Un’occasione speciale, dunque, non solo per vivere un’intensa esperienza di fede, ma anche per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il territorio attraverso un evento capace di richiamare fedeli da tutta la Sardegna.