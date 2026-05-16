La suggestiva località di San Bernardino a Sarule, tra il verde e le montagne del Nuorese, sarà teatro, i prossimi 23 e 24 maggio, della 3^ Sagra dei Formaggi dell’Area GAL BMG e dei Prodotti Agroalimentari, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alle eccellenze agroalimentari del territorio.

L’evento, promosso dal Comitato San Bernardino Sarule, con il patrocinio del Comune di Sarule, quello del Comune di Ollolai, e la Camera di Commercio di Nuoro, costituisce un’importante vetrina per le produzioni casearie e per l’identità culturale della Barbagia e del Mandrolisai. Una due giorni all’insegna del gusto, della tradizione e dell’incontro con oltre 40 espositori provenienti dall’area della Camera di Commercio di Nuoro.

La manifestazione offrirà ai visitatori un grande mercato agroalimentare a cielo aperto, con ottime degustazioni, interessanti laboratori esperienziali e indimenticabili momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio.

Protagonisti dell'evento saranno in assoluto i formaggi tradizionali sardi, realizzati secondo antiche tecniche tramandate nel tempo. I visitatori potranno assistere dal vivo alle lavorazioni del latte ovino e partecipare ai laboratori di caseificazione dedicati alla produzione di caciotte, semicotti, formaggi tipo grana, ricotta e del celebre fiore sardo.

Accanto ai prodotti caseari, non mancherà lo spazio dedicato ai vini locali e alla cucina tipica del territorio, con punti ristoro e degustazioni curate dal Comitato San Bernardino Sarule.

IL PROGRAMMA

Si comincerà sabato 23 maggio alle ore 10:00, con l'apertura stand espositivi con oltre 40 espositori provenienti dall’area CCIAA di Nuoro; alle ore 13:00 l'apertura dei punti ristoro con degustazioni di piatti tipici della tradizione accompagnati da vini locali, e alle ore 17:00 l'inaugurazione ufficiale della Fiera con la presenza delle autorità locali.

Domenica 24 maggio, alle ore 10:00, la riapertura degli stand espositivi e del mercato agroalimentare attivo per tutta la giornata; alle ore 10:30 il laboratorio di caseificazione con prova pratica di lavorazione del latte di pecora per la produzione di: caciotta, semicotto, formaggio tipo grana e ricotta; alle ore 12:00 il laboratorio del gusto, in cui i formaggi del GAL BMG incontreranno i vini del territorio; alle ore 13:00 l'apertura punti ristoro con degustazioni di piatti tipici e vini del territorio; alle ore 16:00 il laboratorio di caseificazione dedicato alla produzione del fiore sardo.



