Questa sera il centro storico di Uri si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la XIII edizione della Rassegna dei Vini “Sa die de su Inu”, appuntamento ormai consolidato e molto atteso nel panorama degli eventi enogastronomici locali.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione "Amici Del Vino Uri", nasce con l’obiettivo di valorizzare la produzione vitivinicola del territorio, offrendo a cittadini e visitatori un percorso di degustazione tra i vini locali, accompagnati da specialità gastronomiche tipiche e momenti di intrattenimento musicale. Un connubio che unisce tradizione, identità e convivialità, trasformando le vie del borgo in un itinerario sensoriale dedicato ai sapori e alla cultura del vino.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno all’iniziativa. Il Comune di Uri, socio della Città del Vino, ribadisce infatti la volontà di promuovere eventi capaci di rafforzare il legame tra territorio, produzione locale e promozione culturale.

«Sosteniamo con convinzione gli organizzatori e i cantinieri – ha dichiarato il sindaco Matteo Emanuele Dettori – augurando la buona riuscita dell’evento e un buon divertimento a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione».

Una serata, dunque, all’insegna della valorizzazione delle eccellenze locali e della socialità, in cui Uri rinnova il suo legame profondo con la cultura del vino e con le sue tradizioni più autentiche.