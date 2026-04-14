Per quanta riguarda gli appuntamenti collaterali della Sagra degli Agrumi a Muravera, tra i paesaggi incantevoli e le magnifiche spiagge dalla sabbia chiara e sottile, non mancherà lo spazio alla cultura e al racconto contemporaneo del territorio.

Presso il Museo dell’Imprenditorialità Femminile "Donna Francesca Sanna Sulis", realtà unica in Italia dedicata al lavoro e all’impresa al femminile, il prossimo giovedì 16 aprile, prenderà vita la tanto attesa mostra fotografica "Le occasioni felici. Dieci racconti fotografici", firmata da Anna Piroddi, autrice anche dell’omonimo libro, pubblicato da Soter editrice.

Il progetto nasce da un’intuizione semplice, quasi casuale, che si è trasformata in un percorso di scoperta, "Tutto è partito da un articolo della mia amica Michela Girardi, giornalista e autrice dei testi - spiega ai nostri microfoni Anna Piroddi - uno spunto che mi ha portato a cercare e conoscere altre realtà. Ho scoperto un mondo di donne non abbastanza conosciute".

Le protagoniste sono dieci imprenditrici, accomunate da un forte legame con la terra e da una visione attenta all’ecosostenibilità. Donne che hanno trasformato un sogno in impresa, affrontando difficoltà quotidiane, tra lavoro e vita familiare, "Sono tutte donne che, nonostante le difficoltà quotidiane, portano avanti le loro attività. Ho voluto dare loro voce e spazio attraverso un racconto per immagini", afferma Anna Piroddi.

Un racconto che si concentra anche su realtà particolari e non convenzionali, "Ho scelto per loro storie fuori dall’ordinario: ad esempio lo zafferano, che non è tipico del territorio dell'Ogliastra, oppure esperienze come le case in paglia. Attività davvero particolari, che meritano di essere conosciute".

Oltre alle singole storie, emerge anche il valore della collaborazione, "Alcune di loro hanno fatto rete, si aiutano a vicenda nei momenti di difficoltà. Questo può essere uno stimolo per chi vuole iniziare: sapere a chi rivolgersi, trovare consigli, orientarsi", dice ancora Anna Piroddi.

La mostra, però, non vuole raccontare tutto, "La mostra dirà qualcosa, ma non tutto - ci dice Anna Piroddi - lasciando la curiosità di andare oltre e conoscere davvero queste donne: esporremo solo un paio di fotografie per ciascuna, sarà uno stimolo ad approfondire"

Un progetto che guarda alle nuove generazioni, "Vorrebbe essere uno stimolo positivo per le giovani imprenditrici, ma anche per i giovani in generale: credere in un’idea e trasformarla in qualcosa di concreto è possibile".

La mostra e il libro nascono anche grazie a un importante lavoro di rete sul territorio, "Vorrei ringraziare il Comune di Muravera e la Pro loco per il patrocinio e il supporto - sottolinea Piroddi - fondamentali per la realizzazione del progetto, ma anche Andrea Macis, organizzatore, e Matteo Pispina, che sarà anche il moderatore".

L’inaugurazione è prevista per giovedì 16 aprile alle 16:30. Accanto alla sfilata e alla rassegna del folklore, la Sagra degli Agrumi di Muravera si arricchisce così di un momento di riflessione culturale che mette al centro il valore dell’imprenditorialità femminile attraverso storie vere, fatte di coraggio, impegno, fatica e visione, capaci di diventare esempio e ispirazione.