Domenica 19 aprile il novenario di San Serafino, a Ghilarza, ospiterà una nuova edizione di “Muristenes in Beranu”, manifestazione primaverile che unisce tradizione, fede e convivialità in uno dei luoghi più suggestivi del Barigadu.

L’evento si svolge tra le muristenes, le caratteristiche casette in pietra costruite attorno alla chiesa per accogliere i fedeli durante le novene, immerse in un contesto paesaggistico che si affaccia sul lago Omodeo e circondato da boschi e vallate.

Ghilarza è custode di un patrimonio spirituale e culturale unico: sono quattro novenari campestri dedicati ai Santi protettori del territorio: ⁠Novenario di San Giovanni Battista; ⁠Novenario di San Michele Arcangelo; Novenario di San Serafino e Novenario di Trempu, dedicato alla Madonna.

La giornata prenderà il via fin dal mattino, quando i visitatori potranno passeggiare tra le muristenes e muoversi all'interno del novenario, vivendo un’atmosfera unica e suggestiva.

Poco dopo mezzogiorno è previsto il pranzo dei novenanti, all’ombra degli ulivi, con un menù tipico composto da gnocchetti sardi al ragù, carne di vitello o maialetto arrosto, formaggi, pane e vino o acqua, con una proposta dedicata anche ai vegetariani. Il pranzo è a pagamento, al costo di 20 euro.

Dalla mattina e per tutto il pomeriggio il novenario si animerà con le “Pillole di Novena”, tra sos gosos, “sa Ditta” in sa Cortiza e momenti legati alla devozione popolare. Ad accompagnare i visitatori lungo i sentieri e gli spazi dell’evento sarà anche l’intrattenimento musicale itinerante con Fabiana all’organetto, Eleonora alla chitarra e voce, Fanny con il triangolo e Aurora con il tumbarino.

Nel corso della giornata è prevista anche l’accensione de su fogulone, simbolo del fuoco comunitario, momento di forte valore simbolico e identitario.

Dalle 11:30 alle 17:30 spazio anche ai più piccoli e alle famiglie con i GLE Grandi Giochi in legno, pensati per bambini, ragazzi e adulti.

A chiudere la giornata, dalle ore 18:00, sarà la musica di “Ballade Ballade Bois”, seguita dai tradizionali balli sardi nella piazza antistante la chiesa di San Serafino.

“Muristenes in Beranu” rappresenta un’occasione per riscoprire un patrimonio culturale e religioso radicato nel territorio, attraverso un’esperienza che unisce natura, storia e tradizione.

L'evento è organizzato dall’associazione Muristenes in Beranu, con l’obiettivo di far vivere ai visitatori lo spirito dei novenanti attraverso una giornata immersa nella cultura e nella storia delle muristenes.