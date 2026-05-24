Il Cagliari si regala una vittoria di prestigio per chiudere al meglio il campionato e con questo successo impedisce al Milan di entrare tra le prime 4 classificate e quindi fuori dalla prossima Champions League.

Nonostante lo svantaggio iniziale firmato Saelemakers, i ragazzi di Pisacane hanno poi iniziato a macinare gioco pareggiando prima con Borrelli già nel primo tempo e poi passando in vantaggio con il gol di Rodirguez nella ripresa. Nel proseguo del match il Cagliari ha poi sprecato tantissime chance per arrivare al terzo gol, dando speranza al Milan fino alla fine.

La vittoria di San Siro permette ai rossoblù di chiudere in classifica a 43 punti al 14esimo posto, un risultato notevole che conferma l'ottimo lavoro di mister Pisacane. Ora sarà tempo di programmare il futuro e capire se il tecnico napoletano resterà anche il prossimo anno In sella al club sardo.