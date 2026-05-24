Giornata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, impegnati in una serie di incendi di sterpaglie e vegetazione che stanno interessando l’hinterland del capoluogo e diverse aree della Sardegna sud-occidentale. In alcuni casi le fiamme si sono avvicinate a abitazioni civili, attività produttive e anche alla base dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

Tra i primi interventi della mattinata, due squadre sono state impegnate nelle campagne alla periferia di Elmas, in località Giliaquas, nei pressi della statale 130 Cagliari–Iglesias, per un incendio di sterpaglie alimentato dal vento.

Un secondo rogo, più complesso, ha interessato la località "S’Abixedda" nel territorio di Assemini, dove le fiamme hanno raggiunto le aree perimetrali di un’officina e alcune attività produttive. I Vigili del Fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, completando poi le operazioni di bonifica anche con mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio.

Un altro intervento si è reso necessario a Quartu Sant'Elena, in località San Luca, dove il rogo sviluppatosi in prossimità di alcune abitazioni è stato rapidamente contenuto, evitando il coinvolgimento di veicoli in sosta e strutture vicine.

Nel frattempo, ulteriori incendi di vegetazione stanno impegnando le squadre sul territorio. Un vasto fronte di fuoco è divampato tra le campagne di Decimomannu e Villasor, nelle vicinanze della base dell’Aeronautica militare, dove sono in azione rinforzi per il contenimento delle fiamme.

Altri focolai sono attivi nel territorio di Villacidro, mentre un ulteriore incendio alla periferia di Iglesias sta impegnando le squadre del distaccamento locale, con le fiamme sviluppatesi a ridosso di alcune abitazioni. Non si registrano al momento feriti.