A Sassari è in programma per martedì 26 maggio l’attivazione del secondo tratto della nuova rete idrica realizzata da Abbanoa in viale Caprera, all’altezza dell’incrocio con via Regoli.

L’intervento sarà eseguito nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 17 e comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua lungo la condotta distributrice che serve i quartieri di Luna e Sole, Cappuccini e Monte Rosello Medio.

In queste aree potranno verificarsi cali di pressione e interruzioni del servizio, con il ripristino previsto al termine dei lavori, che potrebbe avvenire anche in anticipo rispetto all’orario indicato.

Alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida: un fenomeno transitorio legato alle operazioni sulla rete.

Eventuali disservizi o anomalie potranno essere segnalati al numero verde di Abbanoa 800.022.040, attivo 24 ore su 24.