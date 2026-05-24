Luna Rossa Prada Pirelli conquista il successo nelle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup a Cagliari, battendo in finale Emirates Team New Zealand nel match race decisivo che anticipa la sfida del 2027 prevista a Napoli.

L’equipaggio italiano composto da Peter Burling, Ruggero Tita, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris ha preso il controllo della regata fin dalle prime battute, approfittando anche di una partenza anticipata dei neozelandesi che ha comportato una penalità immediata.

Luna Rossa è così riuscita a costruire subito un vantaggio importante, amministrato poi con grande precisione lungo tutto il percorso. La barca italiana ha mantenuto il controllo della gara senza mai permettere agli avversari di rientrare realmente in corsa, aumentando anzi il distacco nella seconda metà della prova.

Solo un piccolo errore tecnico nel quarto tratto del percorso ha creato qualche momento di tensione, senza però compromettere il margine accumulato, rimasto sempre superiore ai cento metri. Dopo l’ultima boa, Luna Rossa ha quindi tagliato il traguardo in solitaria, chiudendo con un successo netto davanti al pubblico di Cagliari.