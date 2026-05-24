Mattinata di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco a Ploaghe, dove è ancora in corso un intervento per l’incendio sviluppatosi all’interno di un panificio in via Amsicora.

Le operazioni di spegnimento sono iniziate intorno alle 7:30 e hanno richiesto l’immediato intervento di due squadre provenienti dalla sede centrale di Sassari, impegnate nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza dell’area.

Per supportare le attività, sono stati inviati anche un’autobotte, un’autoscala e il carro aria per il ricambio delle bombole utilizzate durante le operazioni in ambienti saturi di fumo. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza degli operatori e accelerare le fasi di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono al momento in fase di accertamento.