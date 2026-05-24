Sarà una sfida tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand a infiammare il match race conclusivo delle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in corso a Cagliari in vista dell’edizione 2027 prevista a Napoli.

A sorprendere è soprattutto l’esclusione dalla finale dell’equipaggio Luna Rossa Women and Youth, che dopo le prime due giornate guidava la classifica generale. Decisive le difficoltà nelle partenze delle ultime regate, costate care alla squadra composta da giovani e donne.

L’equipaggio guidato da Marco Gradoni e Margherita Porro è incappato infatti in una giornata complicata: nella prima regata di flotta è arrivata addirittura una squalifica per il mancato rispetto delle penalità assegnate dagli arbitri, episodio che sarebbe stato causato da un problema al software di bordo deputato alla ricezione delle comunicazioni ufficiali.

Anche la seconda prova è stata segnata da ulteriori penalità, che hanno costretto Luna Rossa Women and Youth a ripartire, compromettendo definitivamente la corsa verso il match race finale.

Nella prima regata successo per GBR Athena Racing, tornato competitivo dopo i problemi tecnici accusati nei giorni precedenti, mentre Luna Rossa principal ha chiuso al secondo posto davanti alle due imbarcazioni neozelandesi.

Nella seconda prova, invece, è arrivata la vittoria di Luna Rossa principal, mentre l’equipaggio Women and Youth non è andato oltre il settimo posto, mancando così l’accesso alla sfida decisiva contro Emirates Team New Zealand.