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Il Cagliari saluta la stagione 2025/26 con una sfida di prestigio. Dopo aver ottenuto la salvezza aritmetica, i sardi arrivano a San Siro, dove affronteranno il Milan liberi dal peso della classifica e con la voglia di non sfigurare.
Per i rossoneri, invece, la partita pesa tanto visto che i rossoneri hanno bisogno di un successo per essere certi di accedere alla prossima Champions League. Queste le scelte di Pisacane per la sfida:
Caprile, Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Zappa, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert, Esposito, Borrelli. Le squadre scenderanno in campo alle 20:45