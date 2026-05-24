Nuova ondata di attacchi russi contro l’Ucraina, con Kiev e la regione circostante colpite nella notte da missili balistici e droni. Secondo diversi media ucraini, Mosca avrebbe utilizzato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik contro la città di Bila Tserkva, a sud della capitale, anche se al momento manca una conferma ufficiale delle autorità militari ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato pesanti danni alle infrastrutture civili, parlando di mercati incendiati, edifici residenziali colpiti e scuole distrutte. “Ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli”, ha dichiarato riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Secondo il Kyiv Post e Ukrainska Pravda, si tratterebbe del terzo utilizzo documentato del missile Oreshnik dall’inizio della guerra.

Il bilancio complessivo degli attacchi è di almeno quattro morti e oltre 60 feriti, due dei quali nella capitale. A Kiev diversi droni hanno colpito edifici residenziali nei distretti di Shevchenkivskyi e Obolonskyi, provocando incendi e danni a palazzi e abitazioni private. Colpiti anche un supermercato nel distretto di Desnyanskyi e alcune strutture residenziali nella zona di Dnipro.

Meloni: "Ferma condanna"

"Esprimo ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina, che da oltre quattro anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra di aggressione. Continueremo a lavorare con determinazione insieme ai partner europei e internazionali per favorire il percorso verso una pace giusta e duratura". Così la premier Giorgia Meloni.