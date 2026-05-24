Un grave incidente in moto ha coinvolo Mario Oikonomou, ex calciatore greco e vecchia conoscenza della Serie A. Arrivò in Italia a Cagliari, nel 2013, ma in Sardegna trovò poco spazio collezionando una presenza. Poi passò al Bologna, e in Italia giocò ancora per Spal, Bari e Sampdoria.

L'ex difensore, oggi 34enne, sarebbe in terapia intensiva per lesioni cranio-encefaliche causate dal sinistro avvenuto a Giannina, nella sua città natale.

Oikonomaou, ritiratosi due anni fa, sarebbe stato travolto da un'auto che avrebbe effettuato un'inversione spericolata.