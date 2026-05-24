Un vasto incendio divampato nel primo pomeriggio ha interessato le campagne di Viddalba, nella località Li Reni, lungo la costa del nord Sardegna, minacciando aziende agricole e alcune abitazioni.

Per precauzione erano state inizialmente evacuate quattro case, a tutela dei residenti, dopo che le fiamme si erano avvicinate agli edifici senza però raggiungerli direttamente. Successivamente, secondo quanto appreso, su disposizione del sindaco di Viddalba le evacuazioni hanno riguardato due abitazioni, con quattro persone trasferite in sicurezza.

Sul posto è stato attivato un imponente dispositivo di emergenza coordinato dalla Protezione civile regionale, con l’intervento del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco e della Compagnia barracellare.

Per contenere il fronte del rogo è stato richiesto anche l’impiego di un Canadair decollato dalla base aerea di Ciampino, affiancato dall’elicottero Drago 143 dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni dall’alto.

Dopo diverse ore di lavoro e numerosi “lanci” dei mezzi aerei, l’incendio è stato domato. Le squadre restano comunque impegnate nelle operazioni di bonifica su un’area di circa 20 ettari percorsi dal fuoco.

Sul posto, sotto il coordinamento della Protezione civile regionale, sono ancora operative le squadre del Corpo forestale giunte da Tempio, Arzachena, Nulvi e Castelsardo, i Vigili del Fuoco anche con supporto aereo e i barracelli. Non si registrano feriti.