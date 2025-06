“E io lo so, perché non resto a casa”. Il Cagliari dà il via alla campagna abbonamenti per le partite interne della prossima stagione.

Per i rinnovi i prezzi partono da 270 euro nelle curve, 500 euro nei distinti nord e alti, 600 euro nei distinti centrali, 1.000 euro in tribuna blu e 1.400 euro in tribuna rossa con riduzioni per donne, under 18, over 65 e under 12.

Sono previste quattro fasi: da oggi alle 15 a domenica 6 luglio al via la prima fase, esclusivamente rivolta agli abbonati della scorsa stagione che avranno la possibilità - inizialmente solo on line, poi anche nei punti vendita TicketOne - di rinnovare ad un prezzo dedicato il proprio abbonamento, mantenendo lo stesso posto.

Durante la seconda fase (da lunedì 7 luglio a martedì 8) gli abbonati potranno rinnovare - sempre a una tariffa dedicata - con la possibilità di cambiare il proprio posto tra quelli disponibili nei vari settori.

La terza fase (11-13 luglio) è per i possessori della membership "Islanders", che potranno sottoscrivere in anteprima un nuovo abbonamento. Il 14 luglio inizierà la quarta e ultima fase aperta a tutti i tifosi: la campagna abbonamenti si concluderà giovedì 31 luglio. Sono previste delle tariffe ridotte per donne, over 65, under 18 e under 12.

Per la vendita libera i prezzi partono da 300 euro in curva, 600 euro nei distinti nord e alti, 700 euro nei distinti centrali, 1.100 euro in tribuna blu e 1.500 euro in tribuna rossa.