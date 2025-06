Sono stati localizzati ad Alghero e arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola i tre uomini condannati per un sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto a Milano nell’aprile del 2023. Originari di Galtellì, i tre erano ricercati dopo la condanna definitiva a 9 anni e 1 giorno di reclusione, disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano.

I fatti risalgono al 20 aprile del 2023. Secondo riferito dai Carabinieri, i tre sequestrarono tre giovani maggiorenni – figli di una coppia residente a Nerviano, in provincia di Milano – e li rinchiusero in un appartamento preso in affitto in via Magolfa, nel capoluogo lombardo. Le vittime furono legate con del nastro adesivo, picchiate e sottoposte a minacce.

Durante il sequestro, i rapitori contattarono telefonicamente il padre dei ragazzi, pretendendo il pagamento di un riscatto di 120.000 euro in criptovalute. Le minacce e le richieste pressanti fecero temere seriamente per la vita dei giovani.

L’allarme scattò in seguito alla denuncia presentata dai genitori presso la Stazione dei Carabinieri di Nerviano. Le indagini furono rapide: i militari riuscirono a individuare il luogo della prigionia e a liberare le vittime, che riportarono lesioni a seguito delle violenze subite.

Negli scorsi giorni, dopo un’attività di monitoraggio finalizzata a impedire una loro eventuale fuga, i tre condannati sono stati rintracciati ad Alghero. Una volta bloccati, sono stati trasferiti nella casa circondariale di Sassari, dove sconteranno la pena.