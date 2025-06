Prevista anche per domani, martedì 24 giugno 2025, l'allerta per rischio incendio con codice giallo (pericolosità media) nel territorio di Cagliari.

Ogni anno, come informa la Protezione Civile regionale, il pericolo degli incendi minaccia gravemente l'ambiente e la vita umana in Sardegna, richiedendo un impegno collettivo per adottare misure preventive e protettive.

La diffusione di informazioni giuste è fondamentale per sensibilizzare la popolazione e favorire il rispetto delle regole, elemento essenziale per una politica efficace di riduzione del rischio. La consapevolezza della pericolosità degli incendi e il monitoraggio costante delle previsioni sono cruciali per proteggere il territorio e prevenire situazioni di emergenza.

ALCUNE PRECAUZIONI DA ADOTTARE

Per prevenire incendi, la Protezione civile ricorda precauzioni di base: non abusare dei fuochi d'artificio, evitare di gettare mozziconi o fiammiferi accesi se si fuma, rispettare le normative sull'accensione di fuochi nei boschi, fare attenzione alle marmitte catalitiche e alle zone a rischio.

In caso di principio di incendio, agire con prudenza: cercare di spegnerlo solo se possibile, evitare di rimanere vicino al fuoco o al fumo, agevolare l'intervento dei soccorritori e segnalare tempestivamente agli enti competenti.

Se minacciati dalle fiamme, è importante trovare una via di fuga sicura, proteggere le bombole di gas e non abbandonare la propria abitazione senza essere certi della via di fuga. Rispettare queste indicazioni può fare la differenza in situazioni di emergenza.