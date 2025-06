Otto migranti sono stati intercettati nella notte tra il 22 e il 23 giugno sul litorale di Maladroxia, nel territorio di Sant’Antioco. A segnalarne la presenza è stata la Centrale Operativa dell’Arma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno rintracciato e prestato assistenza al gruppo, composto da otto uomini adulti che hanno dichiarato di essere di nazionalità algerina.

Tutti sono apparsi in buone condizioni di salute. Uno di loro, lamentando un lieve malessere, è stato accompagnato in via precauzionale all’ospedale “Sirai” di Carbonia: è stato visitato e trattenuto per accertamenti, ma non è in pericolo di vita.

Il natante utilizzato per la traversata non è stato rinvenuto, nonostante le immediate ricerche lungo la costa. Completate le procedure di identificazione e le formalità di rito, i migranti sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Monastir a bordo di un mezzo di una ditta convenzionata, scortati dai Carabinieri.

I militari della Stazione di Sant’Antioco, che hanno informato l’Autorità giudiziaria, procedono con le attività di competenza. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le modalità dello sbarco e per individuare eventuali soggetti coinvolti nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.