Ha perso il controllo della sua auto che ha urtato il guard rail sul lato della strada, sfondandolo e precipitando poi dal ponte sottostante. Un terribile incidente è avvenuto durante il pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, alle ore 13:30 lungo la Strada Statale 387, al chilometro 89+200 nel comune di San Vito.

La conducente dell'auto, una donna di 28 anni, residente in zona, secondo una prima ricostruzione, stava viaggiando in direzione Muravera-San Vito quando, per circostanze ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo.

La giovane, gravemente ferita ma cosciente, è stata immediatamente trasportata in codice rosso all'ospedale San Marcellino di Muravera dal personale medico del 118. Per fortuna, non corre pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di San Vito e dell’Aliquota Radiomobile, che hanno effettuato i rilievi necessari e gli accertamenti di routine. Il tratto stradale coinvolto è stato messo in sicurezza dagli operatori dell'Anas, i quali si sono occupati della gestione del traffico e della verifica delle condizioni strutturali del ponte.