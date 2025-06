Con cuore e passione ha accompagnato i giovani del Cagliari Primavera a vincere una storica Coppa Italia, terminando il campionato a ridosso della zona playoff. Una stagione indimenticabile per i baby rossoblù di Fabio Pisacane, condottiero di un gruppo agguerrito e promettente. Il suo lavoro nel settore giovanile è stato ripagato con la promozione in prima squadra.

Per Pisacane un grande traguardo: la prima esperienza in una panchina professionistica non poteva che avere inizio dalla sua Cagliari, squadra in cui ha militato per sei stagioni anche da calciatore, collezionando 152 presenze.

Un’emozione forte, per un uomo che di emozioni si alimenta. Le stesse che prova Rosy Pesce, moglie del nuovo tecnico rossoblù, nel raccontare questo momento: “Certe emozioni pensi di viverle una volta sola – scrive –. Credevo che niente mi avrebbe fatto battere il cuore come quando scendevi in campo da giocatore. E invece oggi, da allenatore del nostro Cagliari, l’emozione è ancora più grande”.

“Perché sarai tu a guidare 11 guerrieri – prosegue –, a portare in campo quei valori che hai sempre vissuto con orgoglio, coraggio, con amore. So quanta strada hai fatto per arrivare fin qui. So quanto hai lavorato, quanto hai sacrificato. Oggi vedere tutto questo diventare realtà riempie il cuore di una gioia immensa”.

“Da dieci anni – aggiunge – questa terra è casa nostra. Cagliari ci ha accolti, ci ha fatto crescere, ci ha fatto sentire parte di una famiglia. E oggi il nostro legame con questi colori è più forte che mai”.