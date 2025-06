È ufficiale: Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. Il suo contratto con il club rossoblù è valido fino al 30 giugno 2026, con la possibilità di prolungamento per un'altra stagione in determinate circostanze sportive, in sostituzione di Davide Nicola.

Originario di Napoli, 39 anni, Pisacane vanta più di 430 presenze come calciatore professionista, di cui oltre 150 con la maglia del Cagliari. Dopo essere approdato in Sardegna nell'estate del 2015, ha contribuito alla promozione in Serie A e alla permanenza del club nella massima serie per cinque stagioni consecutive. Passato alla carriera di allenatore dopo il ritiro, Pisacane ha iniziato come collaboratore tecnico della prima squadra nel luglio 2022, assumendo poi ruoli sempre più rilevanti fino a essere nominato allenatore principale nell'estate del 2023.

Durante il suo mandato, ha ottenuto buoni risultati, tra cui il settimo posto in classifica per due stagioni consecutive e la vittoria della Coppa Italia Primavera contro il Milan.