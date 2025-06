È ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Livorno l’ex questore di Cagliari, Paolo Rossi, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto lungo il tratto del Romito, in Toscana. L’impatto, avvenuto nei giorni scorsi, è stato particolarmente violento: un’auto avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata opposta centrando in pieno la moto su cui viaggiava Rossi, che è stato sbalzato sull’asfalto.

Le sue condizioni, sin da subito giudicate gravi, hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’ex questore è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale livornese e poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Rossi, 66 anni, livornese, è in pensione da circa un anno e mezzo. Ha ricoperto ruoli apicali nelle questure di Pisa, Prato e Livorno, concludendo la sua lunga carriera proprio a Cagliari, dove era arrivato nel novembre 2020. Nei giorni successivi all’incidente è stato sottoposto a due interventi chirurgici per stabilizzare le fratture riportate. Le sue condizioni sono considerate stazionarie, ma la prognosi resta riservata. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.