“Congratulazioni a Eugenio Giani per la vittoria delle elezioni regionali in Toscana e auguri di buon lavoro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Tomasi e a tutta la coalizione del Centrodestra per la dedizione e la passione dimostrate in una sfida impegnativa”. Con queste parole, affidate ai social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’esito del voto in Toscana, dove il presidente uscente Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, si avvia verso la riconferma con oltre il 54% dei consensi.

Secondo la seconda proiezione Opinio-Rai, la coalizione di centrosinistra si attesta al 55,1%, mentre quella di centrodestra, guidata da Alessandro Tomasi, raggiunge il 40,6% con il candidato al 40,1%. Antonella Bundu, sostenuta da una lista civica di sinistra, ottiene il 5% (la lista al 4,3%).

Nessuna analisi politica da parte della premier, che dopo aver partecipato con gli alleati alla chiusura della campagna elettorale di Tomasi a Firenze, si è limitata a un messaggio istituzionale di congratulazioni. Diverso il tono nella Lega, dove il senatore Claudio Borghi ha espresso delusione per il risultato: “Evidentemente i toscani sono contenti così e vanno rispettati – ha commentato –. Adesso però vietato lamentarsi per le questioni di responsabilità regionale”.