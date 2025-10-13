Un 62enne sarebbe stato aggredito nei parcheggi di un supermercato di via Zuddas, a Dolianova, mentre si trovava in bicicletta. I due giovani lo avrebbero spinto, preso a calci e fatto cadere a terra, mentre qualcuno riprendeva la scena tra le risate. Il video, diffuso sui social, è diventato virale e ha permesso ai carabinieri di risalire agli autori del gesto: si tratterebbe di due minorenni.

La vittima, contattata dai militari, “è stata identificata e sentita in merito ai fatti, ma al momento non ha inteso formalizzare alcuna denuncia-querela”, spiegano dall’Arma. Gli investigatori stanno comunque svolgendo ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica dell’aggressione e verificare se siano coinvolte altre persone.

Secondo le prime informazioni, i due ragazzi avrebbero colpito l’uomo per ragioni ancora da chiarire. Del caso sono stati informati il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e i servizi sociali del Comune di Dolianova, per valutare i provvedimenti di competenza.