Nuova operazione della Polizia di Stato di Cagliari nel cuore della città, dove un centro massaggi di via Sassari è finito al centro di un’indagine per sfruttamento della prostituzione e immigrazione clandestina. Gli agenti della Squadra Mobile hanno denunciato due donne di nazionalità cinese e sequestrato 10mila euro in contanti, nascosti in un sottotetto di cartongesso.

L’intervento rientra nei controlli disposti nell’ambito della “zona rossa”, istituita per contrastare il degrado e le attività illecite nel centro storico. A insospettire gli investigatori era stato il continuo andirivieni di uomini a ogni ora del giorno, segnale di attività diverse da quelle dichiarate.

Durante l’ispezione, gli agenti della Sezione Criminalità Diffusa hanno accertato la presenza di clienti e stanze utilizzate per incontri a pagamento. Una delle due donne, che gestiva gli incassi e l’accoglienza, è stata identificata come la responsabile dell’attività; l’altra, risultata irregolare sul territorio, era invece impegnata nel meretricio.

Le indagini hanno portato al sequestro preventivo dell’immobile e alla scoperta di annunci pubblicati online per promuovere i servizi offerti. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di sicurezza urbana che ha già portato, nei giorni scorsi, alla chiusura di altri locali nella stessa area.