Paura questa mattina a Ghilarza per un incidente stradale avvenuto intorno alle 9. Una Fiat Panda, che percorreva via Cagliari, si è scontrata con un’Alfa Romeo Giulietta proveniente da via Nessi: a causa dell’impatto, la Panda si è ribaltata.

A bordo del veicolo c’erano tre persone: due sono riuscite a uscire autonomamente, mentre una donna è rimasta intrappolata all’interno. È stata soccorsa dai Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che l’hanno estratta e affidata al personale sanitario. La donna, ferita in modo lieve, è stata trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.