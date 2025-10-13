Le iniziative dell’Avis Provinciale di Sassari continuano a puntare sulla forza del territorio e sulla capacità di creare sinergie tra mondo del volontariato e realtà locali. Obiettivo: rafforzare il legame con i donatori già iscritti, coinvolgere nuove persone e, soprattutto, avvicinare sempre più giovani al dono del sangue.

In questa direzione si inserisce anche la nuova giornata di sensibilizzazione e donazione, organizzata dall’Avis in collaborazione con il Cityplex Moderno di Sassari, in programma venerdì 17 ottobre, dalle 8:30 alle 12:30, in Viale Umberto I.

L’iniziativa “Dona il sangue, fai la differenza e goditi il cinema!” vuole unire la solidarietà al piacere di un momento di condivisione culturale. Chi sceglierà di donare il sangue riceverà, come ringraziamento, una colazione omaggio all’interno del cinema e un biglietto gratuito per assistere a una proiezione al Cityplex Moderno.

“Ogni donazione è un gesto che salva vite, ma anche un’occasione per sentirsi parte di una comunità che pensa al prossimo”, ha detto Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari.

L’invito è rivolto a tutti i soci Avis ma anche a chi, per la prima volta, vuole avvicinarsi al mondo della donazione. È possibile prenotare la donazione sul sito dell’Avis https://avisprovincialesassari.it/donazione/dove-donare.

Oltre alla giornata di donazione, grazie a una specifica convenzione, tutti i soci dell’Avis Provinciale di Sassari potranno usufruire di riduzioni sul prezzo dei biglietti per gli spettacoli in programmazione ordinaria, dal lunedì al venerdì, previa registrazione secondo le modalità che saranno comunicate anche sul sito ufficiale www.cityplexmoderno.it.



