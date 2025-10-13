La Polizia di Stato di Alghero ha denunciato due donne straniere per ricettazione, dopo il ritrovamento di diversi capi di abbigliamento di marca rubati. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione di tentato furto in un negozio di prodotti per la persona. Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Alghero, giunti sul posto, hanno individuato e identificato due delle persone indicate come presunte autrici del fatto.

Durante la perquisizione della loro auto, i poliziotti hanno scoperto numerosi capi d’abbigliamento — in particolare magliette di marchi noti — per un valore complessivo di circa 1.300 euro, alcuni ancora con la placca antitaccheggio. Gli accertamenti hanno permesso di risalire al punto vendita da cui la merce era stata sottratta: dopo le verifiche, i capi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Le successive indagini hanno inoltre rivelato che le due donne, insieme a due uomini, erano già state segnalate per altri furti in negozi dello stesso marchio presenti in varie località della Sardegna. Entrambe sono state denunciate a piede libero per il reato di ricettazione.