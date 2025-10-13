"Congratulazioni a Eugenio Giani, confermato Presidente della Regione Toscana. Questa vittoria rappresenta un importante risultato non solo per il territorio e i cittadini toscani, ma anche per il percorso che stiamo costruendo. Questa è la strada giusta. Buon lavoro, Eugenio". Così, in una nota, la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che si congratula con Giani, appena rieletto alla guida della Toscana.

“Per me è una straordinaria soddisfazione, vi ringrazio tutti. Ritengo che questo risultato indichi una Toscana che decide con autonomia, col suo cervello e con i valori che questa regione esprime: libertà, democrazia e valori di giustizia sociale”. Queste, invece, le prime parole di Eugenio Giani, nel corso di una conferenza stampa a Firenze.