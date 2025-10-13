Paura a San Teodoro poco dopo mezzogiorno, dove un motociclista di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente lungo la statale 125. L’uomo, che viaggiava in sella alla sua moto, si è scontrato con un’auto per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto è stato violento: il centauro è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto sull’asfalto dopo un volo di circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che gli hanno diagnosticato un grave trauma toracico e diverse contusioni.

Le condizioni del motociclista hanno reso necessario l’intervento dell’elicottero dell’Areus, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro