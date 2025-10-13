Notte di tensione a Sassari, dove due uomini sono stati arrestati dopo aver minacciato di morte due poliziotti intervenuti per fermarli. Gli agenti della sezione Volanti erano stati chiamati per bloccare un 43enne che, armato di roncola e coltello, stava terrorizzando alcuni passanti in strada. L’uomo era già stato arrestato pochi giorni prima per aver minacciato i titolari di un bar nel centro storico.

Durante l’intervento, i poliziotti sono stati aggrediti verbalmente da un secondo individuo, un 24enne sassarese senza fissa dimora, che ha insultato gli agenti gridando “bastardi, pezzenti” e li ha minacciati con un coltello urlando “vi sgozzo come maiali, vi ammazzo, vi spancio”. Entrambi sono stati bloccati e arrestati.

All’interno della cella di sicurezza dell’auto di servizio, i due hanno tentato atti di autolesionismo, sostenendo che gli agenti li avessero picchiati. Questa mattina sono comparsi davanti alla giudice Silvia Masala: dopo la convalida degli arresti, è stata disposta nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora. I due sono difesi dagli avvocati Lisa Udassi e Andrea Piroddi.